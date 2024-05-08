Говорити про ефект допомоги Україні від США на полі бою надто рано, - глава Пентагону

Наразі "надто рано" говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування військової допомоги від Сполучених Штатів. Потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони на 2025 фінансовий рік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав Остін.

Він зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну".

"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є у росіян", - наголосив глава Пентагону.

Він також зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від ЗСУ,

"У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії", - додав Остін.

До того ж глава Пентагону зазначив, що Китай допоміг РФ налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав він.