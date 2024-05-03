На постачання Україні зброї з нового пакета допомоги від США можуть піти місяці, - NYT

Україна вже отримала перші партії зброї з нового пакета допомоги на 1 млрд євро від Сполучених Штатів Америки, але на постачання всієї техніки можуть піти місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, 28 квітні Україна отримала партію протитанкових засобів, ракет і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Друга партія прибула 29 квітня, а наступного дня до Польщі з Іспанії прибуло нове постачання ракет для систем Patriot. За словами високопоставленого іспанського чиновника, незабаром вони будуть на фронті в Україні.

Однак основна частина зброї з великих пакетів допомоги, які оголосили США, Британія та Німеччина, надійде в Україну лише через кілька місяців.

Високопоставлені чиновники США та інших країн Заходу погодилися на думці, що артилерія, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси є найнагальнішими потребами України. Вони також належать до зброї, яку можна доставити найшвидше.

Бойові машини, човни, складні гармати, ракетні установки та системи протиповітряної оборони є набагато складнішими та займають більше часу для переміщення - частково тому, що їхні розміри часто вимагають доставляти їх морем і потягами під сильною охороною.

Один американський чиновник сказав, що більша частина зброї, яка була профінансована за рахунок нової допомоги США, і навіть деякі боєприпаси, найімовірніше, будуть доставлені до кінця літа або навіть пізніше.

Крім того, США мають визначити, звідки саме брати обіцяну Україні техніку так, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.