Говорить об эффекте помощи Украине от США на поле боя слишком рано, - глава Пентагона

Еще "слишком рано" говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования военной помощи от Соединенных Штатов. Нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, представляя в Сенате США бюджетный запрос Министерства обороны на 2025 финансовый год, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин.

Он отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, то подготовился, чтобы "скоро доставить эти вещи и поддержать Украину".

"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от ВСУ,

"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые совершила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, предоставившую достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного преломлять ситуацию для России", - добавил Остин.

К тому же, глава Пентагона отметил, что Китай помог РФ наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая этого, вероятно, не случилось бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - сказал он.