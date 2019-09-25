О чем говорили Зеленский и Трамп: главное из стенограммы

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подробнее о разговоре лидеров двух государств - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Трамп упоминали Байдена

"Много говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и много кто хочет узнать об этом, поэтому если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет прекрасно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом... Это звучит ужасно для меня", - говорил Трамп в разговоре с Зеленским.

Трамп и Зеленский обсудили позицию Европы

В ходе разговора с Зеленским Трамп заявил, что "Германия не делает почти ничего". В частности, говоря о канцлере Германии Ангеле Меркель, Трамп отметил, что "она только говорит об Украине, но ничего не делает". В свою очередь, Зеленский отметил, что лидеры Франции и Германии не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию.

Зеленский упоминал отзыв посла в США

Зеленский заявил о важности сотрудничества Украины и США и добавил, что Украина готова "открыть новую страницу сотрудничества". По его словам, с этой целью он отозвал посла Украины в США, "его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет настойчиво работать чтобы убедиться, что наши нации сближаются".

Зеленский говорил о важности энергетической независимости Украины

По словам Зеленского, для Украины очень важным является вопрос энергетической независимости.

"Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и возможностей обсудить эти возможности", - сказал он.

Трамп раскритиковал Йованович

Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что Мари Йованович (экс-посол США) "была плохой новостью, а люди, с которыми она сталкивалась в Украине, были плохими новостями".

Трамп попросил Зеленского об услуге

Американский президент в беседе с Зеленским попросил его помочь с расследованием вмешательства в американские выборы. Трамп отметил, что в компании Crowdstrike заявили, что "многое из этого пошло из Украины". По его словам, в Украине есть сервер, на котором могут храниться необходимые данные, а сам Зеленский окружил себя причастными ко всей этой истории людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского в США разгорелся скандал. Вместе с тем, изначально в США заявляли о конфиденциальности разговора и не планировали его публиковать. Вчера вечером, 24 сентября, Трамп заявил, что опубликует текст разговора. Позже также сообщалось, что Украина дала разрешение на его публикаци.