Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Стенограмма будет опубликована в среду

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

По словам Трампа, стенограмма будет опубликована в среду, 25 сентября.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал президент США.

Трамп отметил, что в разговоре с Зеленским не было никакого давления.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу", - сообщил Трамп.

Напомним, в Америке разгорелся скандал вокруг возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. В частности, президента США обвиняют в том, что он требовал от украинского правительства возобновления расследования в отношении Хантера Байдена, сына главного конкурента Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена. Позже Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена.