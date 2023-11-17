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Готуються до поставок F-16 Україні. Росія розширила завдання свого ДРЛО А-50

Фото: ДРЛО А-50 (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала готуватись до розгортання в Україні західних бойових літаків. Розширила завдання свого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, ймовірно, терористи вперше почали використовувати A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії C-400. Це, зі свого боку, доповнює основну місію літака, який повинен координувати дії винищувачів. 

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом. Існує реальна можливість того, що Росія піде на більший ризик, літаючи на MAINSTAY ближче до лінії фронту, щоб ефективно виконувати свою нову роль", - додає розвідка. 

F-16 для України

Низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Зокрема Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах. 

Також нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців. Зокрема Бухарест відкрив Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, втім, станом на 13 листопада навчання ще не почались. 

 

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