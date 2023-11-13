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У Румунії починаються навчання українських пілотів на F-16

Румунія, Понеділок 13 листопада 2023 11:18
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У Румунії починаються навчання українських пілотів на F-16 Фото: у Румунії починаються навчання українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Сьогодні там відкривають Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляє видання, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен у понеділок, 13 листопада, відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де пройдуть навчання українських пілотів.

Зазначається, що навчання у центрі, розташованому за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть близько шести місяців.

Також повідомляється, що компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах. Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців

Нещодавно речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що пілоти почали проходити практичне навчання на F-16 уже у повітрі.

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