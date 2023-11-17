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Готовятся к поставкам F-16 Украине. Россия расширила задачи своего ДРЛО А-50

Фото: ДРЛО А-50 (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала готовиться к развертыванию в Украине западных боевых самолетов. Расширила задачи своего самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, вероятно, террористы впервые начали использовать A-50 MAINSTAY D для обнаружения целей над Украиной для своего зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия C-400. Это, в свою очередь, дополняет основную миссию самолета, который должен координировать действия истребителей. 

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию MAINSTAY и SA-21 отчасти потому, что она обеспокоена перспективой развертывания в Украине боевых самолетов, предоставленных Западом. Существует реальная возможность того, что Россия пойдет на больший риск, летая на MAINSTAY ближе к линии фронта, чтобы эффективно выполнять свою новую роль", - добавляет разведка.

F-16 для Украины

Ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. В частности Соединенные Штаты Америки уже начали обучение пилотов на американских истребителях. 

Также недавно президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев. В частности Бухарест открыл Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, впрочем, по состоянию на 13 ноября учения еще не начались.

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Российская Федерация