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Британська розвідка роз'яснила важливість підірваного літака А-50 у Білорусі

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Білорусь, Четвер 09 березня 2023 09:02
Британська розвідка роз'яснила важливість підірваного літака А-50 у Білорусі Фото: А-50 використовувався для запуску ракет "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Атакований безпілотником під Мінськом російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був потрібний для запуску ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 7 березня Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D, дислокований у Білорусі, було пошкоджено. При цьому літак майже, напевно, був атакований невеликим безпілотником.

А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

За даними британської розвідки, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал. У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися зовнішні джерела інформації, такі як А-50.

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.

Тим часом вранці 9 березня Київ був атакований ракетою "Кинжал".

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