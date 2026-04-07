Готуйтеся до заторів: на важливій трасі під Києвом обмежать рух на кілька місяців

На трасі М-06 Київ-Чоп запроваджують тимчасові обмеження руху через ремонтні роботи. Водіїв попереджають про поетапне перекриття смуг на одній із ділянок.

Де і скільки триватимуть обмеження

Із 8 квітня 2026 року обмеження діятимуть на ділянці км 51+700 - км 52+700 у селі Калинівка Київської області. Йдеться про напрямки як у бік Києва, так і Житомира.

Рух частково перекриватимуть через ремонтні роботи на шляхопроводі. Йдеться про об’єкт на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів).

Обмеження вводитимуть поетапно, із перекриттям окремих смуг руху. Орієнтовно - до початку серпня 2026 року.

Роботи виконуватимуть відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Що радять водіям

Водіїв просять:

враховувати обмеження під час планування маршрутів;

дотримуватися тимчасових дорожніх знаків;

бути уважними в зоні проведення робіт.

У службі наголошують на необхідності обережності та розуміння під час проведення ремонту.