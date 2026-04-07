Готовьтесь к пробкам: на важной трассе под Киевом ограничат движение на несколько месяцев
На трассе М-06 Киев-Чоп вводят временные ограничения движения из-за ремонтных работ. Водителей предупреждают о поэтапном перекрытии полос на одном из участков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.
Где и сколько будут длиться ограничения
С 8 апреля 2026 года ограничения будут действовать на участке км 51+700 - км 52+700 в селе Калиновка Киевской области. Речь идет о направлениях как в сторону Киева, так и Житомира.
Движение частично будут перекрывать из-за ремонтных работ на путепроводе. Речь идет об объекте на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев).
Ограничения будут вводить поэтапно, с перекрытием отдельных полос движения. Ориентировочно - до начала августа 2026 года.
Работы будут выполнять в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.
Что советуют водителям
Водителей просят:
- учитывать ограничения при планировании маршрутов;
- соблюдать временные дорожные знаки;
- быть внимательными в зоне проведения работ.
В службе подчеркивают необходимость осторожности и понимания во время проведения ремонта.
Ранее РБК-Украина рассказывало о катастрофическом состоянии дорог в Украине после зимы и недостатке средств на их ремонт. Дороги массово разрушились из-за перепадов температур, перегрузок и отсутствия системного обслуживания, а на полноценное восстановление не хватает финансирования - сейчас планируются лишь частичные ремонты важнейших трасс.
Также мы писали о продлении ограничения движения в Киеве из-за строительства метро. Речь идет о том, что на проспекте Европейского Союза перекрытие продлили до декабря 2026 года из-за активных работ по строительству метро на Виноградарь, а транспорт и в дальнейшем будет курсировать по временным схемам.