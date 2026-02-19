Готував вибух біля кафе: дезертир хотів убити посадовця з оборони в Кропивницькому

Служба безпеки України затримала ворожого агента, який готував замах на посадовця держустанови, що відповідає за оборонну підготовку на Кіровоградщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
Згідно з даними розслідування, зловмисник - 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину, планував підірвати посадовця біля кафе в Кропивницькому.
Під час стеження за посадовцем агент РФ вивчав його розпорядок дня, основні локації перебування та маршрути переміщення по вулицях міста.
Агента ФСБ затримали "на гарячому", коли він провів розвідку місця запланованого теракту та доповів куратору про готовність до вчинення вибуху. Надалі він мав отримати від росіян інструкцію щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою для закладки та дистанційного підриву.
Фото: затримання агента ФСБ (t.me/SBUkr)
Затриманому агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.
Крім того, СБУ та Нацполіція викрили мережу агенток ФСБ, які виготовляли саморобні бомби для терактів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.
Вибухи готувала 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після вчинення ними теракту у Дарницькому районі Києва.