Готовил взрыв возле кафе: дезертир хотел убить чиновника по обороне в Кропивницком

Согласно данным расследования, злоумышленник - 27-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть, планировал взорвать чиновника возле кафе в Кропивницком.

Во время слежки за чиновником агент РФ изучал его распорядок дня, основные локации пребывания и маршруты перемещения по улицам города.

Агента ФСБ задержали "на горячем", когда он провел разведку места запланированного теракта и доложил куратору о готовности к совершению взрыва. В дальнейшем он должен был получить от россиян инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства для закладки и дистанционного подрыва.

Фото: задержание агента ФСБ (t.me/SBUkr)

Задержанному агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.