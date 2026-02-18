ua en ru
17-річна дівчина готувала серію терактів у Харкові: СБУ викрила агентку ФСБ "на гарячому"

Україна, Середа 18 лютого 2026 13:45
17-річна дівчина готувала серію терактів у Харкові: СБУ викрила агентку ФСБ "на гарячому" Ілюстративне фото: у Харкові СБУ викрила агентку ФСБ "на гарячому" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила неповнолітню агентку російських спецслужб, яка за завданням ФСБ готувала серію терактів у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Читайте також: РФ завербувала вбивцю дитини для "розвідки" ТЕС Києва

Контррозвідка СБУ спільно з військовою контррозвідкою діяла на випередження та зірвала спробу ворога здійснити нові вибухи у багатолюдних місцях міста.

Затримали під час отримання вибухівки

Співробітники спецслужби затримали фігурантку "на гарячому", коли вона під час комендантської години забирала саморобний вибуховий пристрій із тайника, замаскованого біля контейнерів для сміття.

За даними слідства, далі вона планувала перевезти вибухівку на таксі до центру міста та залишити її для дистанційного підриву у годину пік.

Вербування через Telegram

Як встановило розслідування, виконавицею завдань ворога була 17-річна мешканка Харкова, яку російські спецслужби завербували через Telegram-канал із пошуку "швидких підробітків".

Після погодження на співпрацю вона отримала координати схрону із саморобною вибухівкою та інструкції щодо підготовки нових пристроїв.

Крім того, за вказівками кураторів дівчина самостійно закупила хімічні компоненти та металеві елементи для посилення уражаючої дії вибуху.

Підозра у державній зраді

Під час обшуків у затриманої вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій, п’ять літрів хімічної рідини та інші компоненти для виготовлення ще однієї вибухівки, а також смартфон із доказами контактів із представниками ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання інших ворожих агентів

Нагадаємо, нещодавно у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Також раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років ув’язнення.

