Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Готував удари балістики: СБУ викрила "крота" на стратегічному підприємстві

12:17 07.04.2026 Вт
2 хв
СБУ викрила подвійного агента спецслужб РФ
aimg Костянтин Широкун
Фото: СБУ викрила "крота" на стратегічному підприємстві (facebook.com/ssumariupol)

СБУ затримала "подвійного" агента, який шпигував для ФСБ та ГРУ РФ на оборонному заводі у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Затриманим агентом РФ виявся інженер стратегічного оборонного заводу, який одночасно шпигував для двох спецслужб РФ - ФСБ та воєнної розвідки.

За матеріалами справи, росіяни завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території РФ за наркозлочини. В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення.

Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Також російські спецслужби сподівалися отримати від "крота" геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував балістичні удари.

Під час розслідування було також встановлено, що фігурант мав підшукати серед колег та охорони заводу потенційних «кандидатів» на вербування до агентурного апарату рф.

При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на двох кураторів від ФСБ та ГРУ РФ. Для законспірованого зв’язку вони використовували декілька анонімних чатів у месенджерах.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Кроти" у "оборонці" та лавах ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ в Одесі викрила матроса морської охорони Держприкордонслужби. Він їздив на таксі по місту та фотографував військові об’єкти для російських спецслужб.

Раніше серед військових викрили "крота", який працював на російські спецслужби. Зрадник наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

У лавах Нацгвардії також викрили "крота", який "зливав" секретні дані про польоти літаків у Сумській області.

Також у Херсоні СБУ затримала медбрата, який працював на російські спецслужби та коригував удари по місту та його околицям. Медику загрожує до 12 років тюрми.

