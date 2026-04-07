Готував удари балістики: СБУ викрила "крота" на стратегічному підприємстві

Затриманим агентом РФ виявся інженер стратегічного оборонного заводу, який одночасно шпигував для двох спецслужб РФ - ФСБ та воєнної розвідки.

За матеріалами справи, росіяни завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території РФ за наркозлочини. В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення.

Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Також російські спецслужби сподівалися отримати від "крота" геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував балістичні удари.

Під час розслідування було також встановлено, що фігурант мав підшукати серед колег та охорони заводу потенційних «кандидатів» на вербування до агентурного апарату рф.

При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на двох кураторів від ФСБ та ГРУ РФ. Для законспірованого зв’язку вони використовували декілька анонімних чатів у месенджерах.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.