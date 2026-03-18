Готував удар по одній з найбільших ТЕС: як вдалося спіймати агента РФ

Що відомо про затриманого

Як розповіли в СБУ, завдання росіян виконував завербований житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Telegram- каналів прокремлівські коментарі.

Чоловік отримав доручення - з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.

Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі знайомими.

Затримання агента

СБУ затримала інформатора на початку його шпигунської активності. Під час обшуку вилучено смартфон із зібраною інформацією, що мала потрапити до РФ.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: СБУ затримала ворожого інформатора у Харківській області (t.me/SBUkr)