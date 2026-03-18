Готував удар по одній з найбільших ТЕС: як вдалося спіймати агента РФ

У Харківській області затримали російського інформатора. Чоловік збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Як розповіли в СБУ, завдання росіян виконував завербований житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Telegram- каналів прокремлівські коментарі.
Чоловік отримав доручення - з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.
Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.
Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі знайомими.
СБУ затримала інформатора на початку його шпигунської активності. Під час обшуку вилучено смартфон із зібраною інформацією, що мала потрапити до РФ.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську СБУ затримала коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Нею виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка проводила розвідку поблизу Бурштинської ТЕС на Прикарпатті.
Ще одну неповнолітню коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі затримали у Кропивницькому.
Дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, проте СБУ завчасно викрила злочинний задум і затримала її.
Також суд засудив агента РФ за спробу наведення дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненської АЕС.