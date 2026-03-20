Готувати парасольку чи окуляри? Що буде з погодою 21 березня у різних областях України

16:50 20.03.2026 Пт
2 хв
Вночі ще може бути мороз, але вдень місцями прогріє до +13°C
aimg Ірина Костенко
Весна в Україні набирає обертів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні завтра очікується переважно тепла. В окремих областях місцями ймовірний невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де саме завтра ймовірні опади

Згідно з прогнозом спеціалістів на добу, 21 березня, погода в Україні буде хмарною, з проясненнями.

Опадів в цілому - у більшості областей - не очікується.

Проте невеликий дощ місцями ймовірний:

  • вночі - у західних областях;
  • вдень - у південних областях.

У Карпатах тим часом ймовірний невеликий мокрий сніг.

Якою буде температура повітря

Вітер на завтра прогнозують північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по Україні:

  • вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу (на півдні країни дещо тепліше - близько 1-6 градусів тепла);
  • вдень - від 8 до 13 градусів тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на 21 березня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не очікується. А вітер буде північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря у Києві:

  • вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
  • вдень - близько 10-12 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
  • вдень - близько 8-13 градусів тепла.

