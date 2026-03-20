Готувати парасольку чи окуляри? Що буде з погодою 21 березня у різних областях України
Погода в Україні завтра очікується переважно тепла. В окремих областях місцями ймовірний невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де саме завтра ймовірні опади
Згідно з прогнозом спеціалістів на добу, 21 березня, погода в Україні буде хмарною, з проясненнями.
Опадів в цілому - у більшості областей - не очікується.
Проте невеликий дощ місцями ймовірний:
- вночі - у західних областях;
- вдень - у південних областях.
У Карпатах тим часом ймовірний невеликий мокрий сніг.
Якою буде температура повітря
Вітер на завтра прогнозують північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по Україні:
- вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу (на півдні країни дещо тепліше - близько 1-6 градусів тепла);
- вдень - від 8 до 13 градусів тепла.
У Карпатах температура повітря вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Прогноз погоди на 21 березня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не очікується. А вітер буде північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря у Києві:
- вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
- вдень - близько 10-12 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
- вдень - близько 8-13 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Київ офіційно прийшла весна та скільки реально тривала в місті зима.
Крім того, ми пояснювали, що не можна обрізати в саду навесні.
Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.