Готовить зонтик или очки? Что будет с погодой 21 марта в разных областях Украины

16:50 20.03.2026 Пт
2 мин
Ночью еще может быть мороз, но днем местами прогреет до +13°C
aimg Ирина Костенко
Весна в Украине набирает обороты (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине завтра ожидается преимущественно теплая. В отдельных областях местами вероятен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Где именно завтра возможны осадки

Согласно прогнозу специалистов на сутки, 21 марта, погода в Украине будет облачной, с прояснениями.

Осадков в целом - в большинстве областей - не ожидается.

Однако небольшой дождь местами вероятен:

  • ночью - в западных областях;
  • днем - в южных областях.

В Карпатах тем временем вероятен небольшой мокрый снег.

Какой будет температура воздуха

Ветер на завтра прогнозируют северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по Украине:

  • ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (на юге страны несколько теплее - около 1-6 градусов тепла);
  • днем - от 8 до 13 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Готовить зонтик или очки? Что будет с погодой 21 марта в разных областях УкраиныПрогноз погоды на 21 марта по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра также будет облачной, с прояснениями.

Осадков не ожидается. А ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Готовить зонтик или очки? Что будет с погодой 21 марта в разных областях УкраиныПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 0 градусов по Цельсию;
  • днем - около 10-12 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
  • днем - около 8-13 градусов тепла.

