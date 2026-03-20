Готовить зонтик или очки? Что будет с погодой 21 марта в разных областях Украины
Погода в Украине завтра ожидается преимущественно теплая. В отдельных областях местами вероятен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где именно завтра возможны осадки
Согласно прогнозу специалистов на сутки, 21 марта, погода в Украине будет облачной, с прояснениями.
Осадков в целом - в большинстве областей - не ожидается.
Однако небольшой дождь местами вероятен:
- ночью - в западных областях;
- днем - в южных областях.
В Карпатах тем временем вероятен небольшой мокрый снег.
Какой будет температура воздуха
Ветер на завтра прогнозируют северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по Украине:
- ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (на юге страны несколько теплее - около 1-6 градусов тепла);
- днем - от 8 до 13 градусов тепла.
В Карпатах температура воздуха ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Прогноз погоды на 21 марта по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра также будет облачной, с прояснениями.
Осадков не ожидается. А ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 0 градусов по Цельсию;
- днем - около 10-12 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
- днем - около 8-13 градусов тепла.
