Готували вбивство начальника ТЦК: в СБУ розповіли, кого затримали в Одесі

Деталі справи

За даними СБУ, в Одесі затримано агента російських спецслужб, який облаштував схованку з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.

Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, якого завербували росіяни під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.

Після цього його направили до Одеси, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері агент перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.

Потім фігурант отримав нове завдання - облаштувати інший схрон. Провівши дорозвідку, він заховав зброю у сміттєвих контейнерах центрального парку та передав координати ФСБ.

Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.

"У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити "список" жертв", - розповіли в СБУ.

Фото: агент РФ, якого затримали (t.me/SBUkr)

Затримання агента РФ

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно повідомлено про підозру куратору від ФСБ. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.