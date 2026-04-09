У Бучі працівників ТЦК відправили на фронт? В обласному військкоматі заявили про фейк

14:22 09.04.2026 Чт
У Київському ТЦК назвали інформацію "брутальним фейком"
Фото: у Київському обласному ТЦК заявили про фейк (facebook.com)

Київський обласний ТЦК та СП відреагував на інформацію про відправку всіх працівників Бучанського РТЦК разом з керівництвом на фронт після корупційного скандалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву обласного військкомату.

Читайте також: В Бучанському РТЦК відправили на фронт керівництво після корупційного скандалу

Як заявили в обласному ТЦК, "Telegram-канали, які спеціалізуються на хайпових новинах про спротив мобілізації, поширили цинічну неправду" про те, що після корупційного скандалу всіх військовослужбовців Бучанського РТЦК та СП нібито відправили на фронт.

"Мовляв про це заявив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко. Як повідомили в Бучанському РТЦК та СП ця інформація є брутальним фейком", - йдеться у дописі.

У Київському ТЦК зазначили, що насправді йдеться про інцидент дворічної давнини, про який Андрій Євтушенко повідомляв на засіданні ТСК народному депутату Олексію Гончаренку.

"Буча з перших днів війни є символом опору збройній агресії Росії проти України, тож не випадково вона є під прицілом інформаційних атак ворога", - наголосили у ТЦК.

Водночас там додали, що переважна більшість військових Бучанського РТЦК та СП мають бойовий досвід і були переведені з бойових бригад після важких поранень і контузій. Наразі вони виконують важливу функцію з комплектування Збройних сил України.

Що передувало

Нагадаємо, вчора заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії сказав, що весь особовий склад районного ТЦК відправили на службу на бойові посади.

Причиною став корупційний скандал 2024 року.

Як зʼясувалося, у Бучанському ТЦК була організовано схема ухилення від мобілізації, виготовлялися підроблені медичні документи, військовозобов’язаних незаконно визнавали непридатними, під час обшуків вилучено понад 1 млн доларів

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою