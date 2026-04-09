Готовили убийство начальника ТЦК: в СБУ рассказали, кого задержали в Одессе

Детали дела

По данным СБУ, в Одессе задержан агент российских спецслужб, который обустроил тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием. Припасы из этого тайника планировали использовать для подготовки резонансных ликвидаций.

Задержанным оказался безработный житель Полтавы, которого завербовали россияне во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После этого его направили в Одессу, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронов. В гостиничном номере агент проверил боеспособность оружия и доложил куратору из РФ.

Затем фигурант получил новое задание - обустроить другой схрон. Проведя доразведку, он спрятал оружие в мусорных контейнерах центрального парка и передал координаты ФСБ.

Далее российские спецслужбисты планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать тайник для покушения на руководителя одного из районных ТЦК областного центра.

"В случае убийства военного чиновника враг надеялся расширить "список" жертв", - рассказали в СБУ.

Фото: агент РФ, которого задержали (t.me/SBUkr)

Задержание агента РФ

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения рашистов, задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства в Полтаве, куда он вернулся после закладки схрона.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочно сообщено о подозрении куратору от ФСБ. Его действия квалифицированы как подготовка теракта, законченное покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.