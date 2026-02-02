Готується до війни з НАТО? Росія нарощує військову присутність біля Фінляндії, - ISW

Аналітики ISW звернули увагу на супутникові знімки, оприлюднені фінською телекомпанією Yle. Зокрема, на них зафіксовано активне будівництво на військовій базі Рибка в Петрозаводську, що приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону.

Територія, яка з початку 2000-х років фактично не використовувалася, тепер готується для розміщення 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Крім того, Росія зводить нове військове містечко в Кандалакші Мурманської області, що знаходиться менш ніж за 120 кілометрів від Фінляндії.

За даними ISW, там планують розмістити нову артилерійську та інженерну бригади.

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ці кроки є частиною ширшої реорганізації російських збройних сил, зокрема поділу Західного військового округу та посилення командування на північному напрямку.

Також у ISW нагадують, що раніше вже фіксували розширення російської військової інфраструктури вздовж фінського кордону.

У 2024 році Росія також реструктуризувала Західний військовий округ, створивши Ленінградський та Московський військові округи, ймовірно, з метою посилення стратегічного управління на північному напрямку та протидії НАТО.

У межах цих змін російське військове командування сформувало 44-й армійський корпус.

"Російські чиновники, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема застосовуючи формулювання, які Росія використовувала для хибного виправдання своїх вторгнень в Україну", - йдеться у матеріалі.