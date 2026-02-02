Готовится к войне с НАТО? Россия наращивает военное присутствие возле Финляндии, - ISW

Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к потенциальному конфликту с НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW обратили внимание на спутниковые снимки, обнародованные финской телекомпанией Yle. В частности, на них зафиксировано активное строительство на военной базе Рыбка в Петрозаводске, что примерно в 175 километрах от финской границы.
Территория, которая с начала 2000-х годов фактически не использовалась, теперь готовится для размещения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.
Кроме того, Россия возводит новый военный городок в Кандалакше Мурманской области, находящейся менее чем в 120 километрах от Финляндии.
По данным ISW, там планируют разместить новую артиллерийскую и инженерную бригады.
Эксперты Института изучения войны отмечают, что эти шаги являются частью более широкой реорганизации российских вооруженных сил, в частности разделения Западного военного округа и усиления командования на северном направлении.
Также в ISW напоминают, что ранее уже фиксировали расширение российской военной инфраструктуры вдоль финской границы.
В 2024 году Россия также реструктуризировала Западный военный округ, создав Ленинградский и Московский военные округа, вероятно, с целью усиления стратегического управления на северном направлении и противодействия НАТО.
В рамках этих изменений российское военное командование сформировало 44-й армейский корпус.
"Российские чиновники, включая президента России Владимира Путина, ранее непосредственно угрожали Финляндии, в частности применяя формулировки, которые Россия использовала для ложного оправдания своих вторжений в Украину", - говорится в материале.
Еще в сентябре 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, исходящие от России, касаются всего западного мира. РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.
Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.
Ранее уже сообщалось, что Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в частности укрытий для истребителей, складов и полевых лагерей.
Кстати, в сентябре бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожал Финляндии, используя риторику, которую Кремль ранее применял для оправдания вторжения в Украину.