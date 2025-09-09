Медведєв погрожує Фінляндії: ISW вказав на паралелі з риторикою щодо України

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував Фінляндії, використовуючи риторику, яку Кремль раніше застосовував для виправдання вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики прокоментували останні заяви Медведєва, які він зробив для російського ТАСС. Зокрема, він заявив, що конфронтація з Росією "може призвести до краху фінської державності назавжди".

Медведєв звинуватив Фінляндію в "русофобії", нібито зв’язках із нацистською Німеччиною та спробах у 1940-х роках розширити кордони за рахунок територій сучасної Росії.

Також він стверджував, що фінська влада начебто намагалася знищити "історичну та культурну ідентичність" росіян та вчинити геноцид проти слов’ян.

Крім того, Медведєв заявив, що вступ Фінляндії до НАТО є "прикриттям" підготовки до війни проти Росії, хоча країна приєдналася до Альянсу у 2023 році саме у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

ISW відзначає, що тези Медведєва про "корінні причини" конфлікту з Фінляндією повторюють риторику Кремля, яку той застосовував щодо України у 2014 та 2022 роках.

Аналітики нагадують про заяви помічника президента Росії та колишнього секретаря Ради Безпеки Миколи Патрушева від 13 березня.

Тоді він стверджував, що Фінляндія нібито намагалася "винищити" слов’янське населення, і що Захід перетворює її на "плацдарм" для агресії проти Росії.

Раніше, 2023 року, Путін заявляв, що НАТО "затягнуло" Фінляндію до альянсу, і що з цією країною "будуть проблеми".

Таким чином, на думку ISW, погрози Медведєва є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля проти країн НАТО, яка створює підґрунтя для потенційної нової агресії.

"Кремль використовує той самий сценарій, який він застосовував проти України, щодо країн НАТО, таких як Фінляндія та країни Балтії, щоб створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії", - пишуть у звіті.