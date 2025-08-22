Готується до "інтенсивних" операцій НАТО: Бельгія закупить велику партію літаків F-35

Міністерство оборони Бельгії оголосило про плани значно посилити збройні сили у рамках підготовки до участі в операціях НАТО з високою інтенсивністю. Зокрема країна додатково закупить ще 11 літаків F-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Бельгії.
Згідно з документом "Стратегічне бачення", розробленим за участю міністра оборони Тео Франкена, країна додатково закупить 11 винищувачів F-35 у США. Їх поставлять на додачу до раніше замовлених 34 літаків.
Також Бельгія має намір придбати протичовновий фрегат та корабель логістичної підтримки. Військові планують оснастити війська десятками морських та повітряних безпілотників різних типів. Ці заходи є складовою широкої програми модернізації військових можливостей країни.
У документі зазначається, що до 2035 року на оборону буде виділено 140 млрд євро. Із них 34 млрд євро підуть на закупівлю нових озброєнь, включаючи літаки, кораблі та безпілотники.
Нагадаємо, раніше союзники України в Європі планують звернутися до Євросоюзу за кредитами на десятки мільярдів євро, щоб закупити озброєння для Києва, а також щоб оновити власні збройні сили.
Окрім того, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.
За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.
Також повідомлялось, що Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році - до медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб. Повістки надійдуть не тільки чоловікам.