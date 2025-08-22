Готується до "інтенсивних" операцій НАТО: Бельгія закупить велику партію літаків F-35

Згідно з документом "Стратегічне бачення", розробленим за участю міністра оборони Тео Франкена, країна додатково закупить 11 винищувачів F-35 у США. Їх поставлять на додачу до раніше замовлених 34 літаків.

Також Бельгія має намір придбати протичовновий фрегат та корабель логістичної підтримки. Військові планують оснастити війська десятками морських та повітряних безпілотників різних типів. Ці заходи є складовою широкої програми модернізації військових можливостей країни.

У документі зазначається, що до 2035 року на оборону буде виділено 140 млрд євро. Із них 34 млрд євро підуть на закупівлю нових озброєнь, включаючи літаки, кораблі та безпілотники.