Готовится к "интенсивным" операциям НАТО: Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35

Европа усиливает армию

Напомним, ранее союзники Украины в Европе планируют обратиться к Евросоюзу за кредитами на десятки миллиардов евро, чтобы закупить вооружение для Киева, а также чтобы обновить собственные вооруженные силы.

Кроме того, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году - в медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек. Повестки поступят не только мужчинам.