Готуємо смачну шарлотку на Яблучного Спаса: виходить неймовірно ніжною

Яблучний штрудель

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яйця - 3 шт

борошно - 250 г

сметана - 180 г

цукор - 180 г

олія 80 мл

розпушувач - 10 г

ванільний цукор

яблука 5-7 шт.

Спосіб приготування

Яйця потрібно збити з цукром до пишної піни. Далі вливаємо олію, додаємо сметану і просіємо борошно з розпушувачем.

Додаємо ванільний цукор, перемішуємо і переливаємо в форму, змащену олією.

Приготування яблучного штруделя (фото: кадр з відео)

Яблука потрібно помити і нарізати в довільній формі. Викладіть їх в тісто і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хв.

Яблучний штрудель (фото: кадр з відео)