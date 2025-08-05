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Готовим вкусную шарлотку на Яблочный Спас: получается невероятно нежной

Рецепт вкусной шарлотки с яблоками, которую можно приготовить на Спаса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

К Яблочному Спасу, когда традиционно освящают фрукты нового урожая, самое время приготовить ароматный яблочную шарлотку. Этот рецепт праздничного десерта подчеркнет вкус свежих яблок и создаст уютную атмосферу семейного праздника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Юлии Сенич.

Яблочный штрудель

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • яйца - 3 шт
  • мука - 250 г
  • сметана - 180 г
  • сахар - 180 г
  • масло 80 мл
  • разрыхлитель - 10 г
  • ванильный сахар
  • яблоки 5-7 шт.

Способ приготовления

Яйца нужно взбить с сахаром до пышной пены. Далее вливаем растительное масло, добавляем сметану и просеиваем муку с разрыхлителем.

Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и переливаем в форму, смазанную растительным маслом.

Приготовление яблочного штруделя (фото: кадр из видео)

Яблоки нужно помыть и нарезать в произвольной форме. Выложите их в тесто и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин.

Яблочный штрудель (фото: кадр из видео)

@yuliia.senych Ніжна та волога шарлотка з білим наливом Нам потрібні: • яйця 3шт • борошно 250г • сметана 180г • цукор 180г • олія 80мл • розпушувач 10г • ванільний цукор • яблука 5-7шт Форма 26см Приготування 1. Яйця збиваємо з цукром до пишної піни. Вливаємо олію,додаємо сметану і просіємо борошно з розпушувачем. Додаємо ванільний цукор,перемішуємо і переливаємо в форму,змащену олією. 2. Яблука промиваємо і нарізаємо в довільній формі,викладаємо в тісто і відправляємо випікатись в розігріту до 180 град. духовку на 50-60хв. Смачного! #випічка #солоденьке #рецептиукраїнською #рецепт #рецепти #recipe #rezepte #rezepte #recipes #шарлотка оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО

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