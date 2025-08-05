Готовим вкусную шарлотку на Яблочный Спас: получается невероятно нежной

Яблочный штрудель

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

яйца - 3 шт

мука - 250 г

сметана - 180 г

сахар - 180 г

масло 80 мл

разрыхлитель - 10 г

ванильный сахар

яблоки 5-7 шт.

Способ приготовления

Яйца нужно взбить с сахаром до пышной пены. Далее вливаем растительное масло, добавляем сметану и просеиваем муку с разрыхлителем.

Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и переливаем в форму, смазанную растительным маслом.

Приготовление яблочного штруделя (фото: кадр из видео)

Яблоки нужно помыть и нарезать в произвольной форме. Выложите их в тесто и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин.

Яблочный штрудель (фото: кадр из видео)