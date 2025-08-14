Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіх

Соковитий ананасовий кекс - ідеальний десерт для будь-якого настрою. Цей простий у приготуванні десерт порадує ніжною текстурою і неповторним ароматом тропічного фрукта.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Злийте з консервованих ананасів сік в окрему ємність, адже він ще знадобиться.
Покладіть фрукти у миску, додайте яйця, цукор, масло та перебийте все ретельно блендером. Потім додайте борошно та розпушувач.
Вилийте тісто у форму і випікайте при 170° C 40-45 хвилин. Поверх гарячого пирога полийте ананасовим соком.
