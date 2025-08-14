Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіх

Ананасовий кекс

Інгредієнти:

ананас консервований - 1 банка

цукор - 150 г

яйця - 3 шт.

розпушувач - 15 г

борошно - 2 склянки(350 - 400 г)

вершкове масло -70 г

ваніль 1 ч.л

цедра апельсина - за бажанням

Спосіб приготування

Злийте з консервованих ананасів сік в окрему ємність, адже він ще знадобиться.

Покладіть фрукти у миску, додайте яйця, цукор, масло та перебийте все ретельно блендером. Потім додайте борошно та розпушувач.

Приготування ананасового кексу (фото: кадр з відео)

Вилийте тісто у форму і випікайте при 170° C 40-45 хвилин. Поверх гарячого пирога полийте ананасовим соком.

Ананасовий кекс (фото: кадр з відео)