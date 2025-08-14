RU

Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех

Рецепт ананасового кекса из нескольких ингредиентов (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Сочный ананасовый кекс - идеальный десерт для любого настроения. Этот простой в приготовлении десерт порадует нежной текстурой и неповторимым ароматом тропического фрукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Ананасовый кекс 

Ингредиенты:

  • ананас консервированный - 1 банка
  • сахар - 150 г
  • яйца - 3 шт.
  • разрыхлитель - 15 г
  • мука - 2 стакана (350 - 400 г)
  • сливочное масло -70 г
  • ваниль 1 ч.л
  • цедра апельсина - по желанию

Способ приготовления

Слейте из консервированных ананасов сок в отдельную емкость, ведь он еще понадобится.

Положите фрукты в миску, добавьте яйца, сахар, масло и перебейте все тщательно блендером. Затем добавьте муку и разрыхлитель.

Приготовление ананасового кекса (фото: кадр из видео)

Вылейте тесто в форму и выпекайте при 170° C 40-45 минут. Поверх горячего пирога полейте ананасовым соком.

Ананасовый кекс (фото: кадр из видео)

 

