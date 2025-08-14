Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех

Сочный ананасовый кекс - идеальный десерт для любого настроения. Этот простой в приготовлении десерт порадует нежной текстурой и неповторимым ароматом тропического фрукта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Слейте из консервированных ананасов сок в отдельную емкость, ведь он еще понадобится.
Положите фрукты в миску, добавьте яйца, сахар, масло и перебейте все тщательно блендером. Затем добавьте муку и разрыхлитель.
Вылейте тесто в форму и выпекайте при 170° C 40-45 минут. Поверх горячего пирога полейте ананасовым соком.
Вас может заинтересовать: