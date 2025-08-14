Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех

Ананасовый кекс

Ингредиенты:

ананас консервированный - 1 банка

сахар - 150 г

яйца - 3 шт.

разрыхлитель - 15 г

мука - 2 стакана (350 - 400 г)

сливочное масло -70 г

ваниль 1 ч.л

цедра апельсина - по желанию

Способ приготовления

Слейте из консервированных ананасов сок в отдельную емкость, ведь он еще понадобится.

Положите фрукты в миску, добавьте яйца, сахар, масло и перебейте все тщательно блендером. Затем добавьте муку и разрыхлитель.

Приготовление ананасового кекса (фото: кадр из видео)

Вылейте тесто в форму и выпекайте при 170° C 40-45 минут. Поверх горячего пирога полейте ананасовым соком.

Ананасовый кекс (фото: кадр из видео)