Готує провокацію? РФ запустила фейк про "підготовку диверсії України та Заходу на ЗАЕС"
У Росії запустили черговий фейк про нібито підготовку Україною диверсії на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Захід розглядає варіант із диверсією на ЗАЕС із розплавленням активної зони її ядерних реакторів", - заявили в Службі зовнішньої розвідки РФ.
У російській розвідці також наголосили, що нібито країни-члени НАТО закликають Київ здійснити диверсію із жертвами серед українців та мешканців ЄС.
Згідно з повідомленням СЗР, в області поширення радіоактивних частинок нібито опиняться мешканці України та громадяни країн ЄС поблизу українського західного кордону.
При цьому у Москві переконані, що у випадку "диверсії" вину за аварію зрештою планують покласти на Росію.
Провокації Росії щодо ЗАЕС
Варто зазначити, що це вже не перша провокація, яку пропаганда РФ намагається запустити стосовно ЗАЕС.
Нагадаємо, що найбільша в Європі АЕС у вересні та жовтні кілька тижнів поспіль залишалась без зв'язку з українською енергосистемою. Весь цей час станція працювала на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи.
Крім того, 6 жовтня співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції ЗАЕС. Їхня відстань від периметра станції становить 1,25 км.
Також повідомлялось, що, за даними ГУР, окупанти регулярно розробляють імітаційні удари по об'єктах станції, щоб надалі звинуватити у цьому Україну.
Росіяни також неодноразово обстрілювали станцію, звинувачуючи в ударах Україну. Такі атаки вже близько десяти разів призводили до того, що Запорізька АЕС залишалась відрізаною від зовнішнього живлення. Це створює загрозу радіаційної катастрофи.