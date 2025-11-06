Готовит провокацию? РФ запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС"

В России запустили очередной фейк о якобы подготовке Украиной диверсии на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости ".

При этом в Москве убеждены, что в случае "диверсии" вину за аварию в конце концов планируют возложить на Россию.

В российской разведке также отметили, что якобы страны-члены НАТО призывают Киев осуществить диверсию с жертвами среди украинцев и жителей ЕС.

"Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов", - заявили в Службе внешней разведки РФ.

Провокации России в отношении ЗАЭС

Стоит отметить, что это уже не первая провокация, которую пропаганда РФ пытается запустить в отношении ЗАЭС.

Напомним, что крупнейшая в Европе АЭС в сентябре и октябре несколько недель подряд оставалась без связи с украинской энергосистемой. Все это время станция работала на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы.

Кроме того, 6 октября сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции ЗАЭС. Их расстояние от периметра станции составляет 1,25 км.

Также сообщалось, что, по данным ГУР, оккупанты регулярно разрабатывают имитационные удары по объектам станции, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Россияне также неоднократно обстреливали станцию, обвиняя в ударах Украину. Такие атаки уже около десяти раз приводили к тому, что Запорожская АЭС оставалась отрезанной от внешнего питания. Это создает угрозу радиационной катастрофы.