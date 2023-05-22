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Живлення ЗАЕС відновленою. В "Укренерго" розповіли про наслідки нічної атаки

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Запоріжжя, Понеділок 22 травня 2023 12:47
Живлення ЗАЕС відновленою. В "Укренерго" розповіли про наслідки нічної атаки Фото: ЗАЕС підключено до енергосистеми України 22 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетики відновили лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС та відновили резервне живлення Запоріжжя, яке також опинилося частково без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Укренерго” відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Наслідки нічних обстрілів

Попри ранкову атаку, енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Дніпропетровська область

За даними "Укренерго", в Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні.

Запоріжжя

"Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами", - додали енергетики.

Нічні обстріли 22 травня

Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано 4 "прильоти". Почалися пожежі, поранення отримали 7 людей. Зокрема, відомо про пошкодження будинків, дитсадка, магазинів, будівлі рятувального підрозділу.

За ніч сили та засоби протиповітряної оборони вночі збили 20 ударних БПЛА і чотири крилаті ракети. Загалом росіяни випустили 16 ракет різних типів. Вибухи також було чутно в Харкові та Запоріжжі.

Знеструмлення ЗАЕС

Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме ЗАЕС залишається без живлення з початку окупації регіону.

Востаннє Запорізька АЕС повністю була знеструмлена через російські обстріли 9 березня, коли росіяни влаштували масований ракетний обстріл України.

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Запорізька АЕС
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