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Готовят новые удары? Россияне рассказывают о "нацистах" на одесских базах отдыха

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Одесса, Вторник 05 июля 2022 17:37
Готовят новые удары? Россияне рассказывают о "нацистах" на одесских базах отдыха Фото: Россия распространяет фейки о "нацистах" на одесских базах отдыха (facebook com mod mil rus)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты разгоняют фейки о якобы "боевиках-нацистах" на базах отдыха в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Пропагандисты направили свои усилия на распространение такой дезинформации. В то же время россияне вывели в Черное море четыре надводных и два подводных ракетоносителей, суммарный залп которых составляет 40 ракет.

Отметим, распространение подобных фейков может свидетельствовать о подготовке оккупантов к новым ударам по берегу Черного моря. Уже были случаи, когда после заявлений россиян о "боевиках" на том или ином объекте, туда прилетали ракеты.

Добавим, что 28 июня Россия заявляла, что якобы украинские националисты хотят взорвать элементы Криворожской ТЭС. Однако вечером того же дня оккупанты сами обстреляли ТЭС и близлежащие населенные пункты.

Напомним, в Одесской ОВА отмечают, что россияне сейчас не имеют возможности высадить десант на побережье Одесской области.

При этом военные считают, что угроза высадки десанта есть всегда.

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