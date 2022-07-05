У россиян сейчас нет возможности высадить десант в Одесской области, - Братчук

У Черноморского флота Российской Федерации на сегодня нет возможности высадить десант на побережье Одесской области.

По его словам, на утро 5 июля в северо-восточной части Черного моря находились пять кораблей Черноморского флота РФ, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"К ним периодически примыкают один или два больших десантных корабля. Скажем так, это имитация определенных действий. Потому что когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем и видим, что в ближайшее время не будет подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет возможностей", - отметил Братчук.