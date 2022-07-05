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Готують нові удари? Росіяни розповідають про "нацистів" на одеських базах відпочинку

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Одеса, Вівторок 05 липня 2022 17:37
Готують нові удари? Росіяни розповідають про "нацистів" на одеських базах відпочинку Фото: Росія поширює фейки про "нацистів" на одеських базах відпочинку (facebook com mod mil rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти розганяють фейки про нібито "бойовиків-нацистів" на базах відпочинку в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Пропагандисти спрямували свої зусилля на поширення такої дезінформації. Водночас росіяни вивели в Чорне море чотири надводні і два підводні ракетоносії, сумарний залп яких становить 40 ракет.

Зазначимо, поширення подібних фейків може свідчити про підготовку окупантів до нових ударів по берегу Чорного моря. Вже були випадки, коли після заяв росіян про "бойовиків" на тому чи іншому об'єкті туди прилітали ракети.

Додамо, що 28 червня Росія заявляла, що нібито українські націоналісти хочуть підірвати елементи Криворізької ТЕС. Проте ввечері того ж дня окупанти самі обстріляли ТЕС та прилеглі населені пункти.

Нагадаємо, в Одеській ОВА зазначають, що росіяни наразі не мають можливості висадити десант на узбережжі Одеської області.

При цьому військові вважають, що загроза висадки десанту є завжди.

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