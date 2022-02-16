"Готовы к худшему": Польша ожидает наплыва украинских беженцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае вторжения РФ. Даже несмотря на заверения Москвы о сокращении численности войск вблизи Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Моравецкий сказал, что инфраструктура для беженцев будет создана вблизи восточной границы с Украиной, но некоторые из них могут быть переведены в другое место позже.

"В ближайшие несколько дней я соберу группу, которая займется вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры. Мы должны быть готовы к худшему", - заявил польский премьер, добавив, что перед группой также будет поставлена задача обеспечить доступ беженцев к здравоохранению и образованию.

"Мы помогаем украинцам смягчить последствия российского нападения", - заявил премьер.