"Готовы к худшему": Польша ожидает наплыва украинских беженцев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае вторжения РФ. Даже несмотря на заверения Москвы о сокращении численности войск вблизи Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Моравецкий сказал, что инфраструктура для беженцев будет создана вблизи восточной границы с Украиной, но некоторые из них могут быть переведены в другое место позже.
"В ближайшие несколько дней я соберу группу, которая займется вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры. Мы должны быть готовы к худшему", - заявил польский премьер, добавив, что перед группой также будет поставлена задача обеспечить доступ беженцев к здравоохранению и образованию.
"Мы помогаем украинцам смягчить последствия российского нападения", - заявил премьер.
Напомним, в Минобороны РФ вчера сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.
При этом сегодня Россия объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.
Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет.