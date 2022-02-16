"Готові до гіршого": Польща очікує напливу українських біженців
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ. Навіть попри запевнення Москви про скорочення чисельності військ поблизу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Моравецький сказав, що інфраструктура для біженців буде створена поблизу східного кордону з Україною, але деякі з них можуть бути переведені в інше місце пізніше.
"У найближчі кілька днів я зберу групу, яка займеться питаннями логістики, об'єктів, транспорту, інфраструктури. Ми повинні бути готові до гіршого", - заявив польський прем'єр, додавши, що перед групою також буде поставлено завдання забезпечити доступ біженців до охорони здоров'я та освіти.
"Ми допомагаємо українцям пом'якшити наслідки російського нападу", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, в Міноборони РФ вчора повідомили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.
При цьому сьогодні Росія оголосила про відведення частини військ з окупованого Криму.
Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає.