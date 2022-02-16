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"Готові до гіршого": Польща очікує напливу українських біженців

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Варшава, Середа 16 лютого 2022 14:29
"Готові до гіршого": Польща очікує напливу українських біженців Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ. Навіть попри запевнення Москви про скорочення чисельності військ поблизу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Моравецький сказав, що інфраструктура для біженців буде створена поблизу східного кордону з Україною, але деякі з них можуть бути переведені в інше місце пізніше.

"У найближчі кілька днів я зберу групу, яка займеться питаннями логістики, об'єктів, транспорту, інфраструктури. Ми повинні бути готові до гіршого", - заявив польський прем'єр, додавши, що перед групою також буде поставлено завдання забезпечити доступ біженців до охорони здоров'я та освіти.

"Ми допомагаємо українцям пом'якшити наслідки російського нападу", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, в Міноборони РФ вчора повідомили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

При цьому сьогодні Росія оголосила про відведення частини військ з окупованого Криму.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає.

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