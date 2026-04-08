"Готовий стати мишкою Путіна": Орбан почав виправдовуватися після резонансного витоку

Премєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вбачає проблем у змісті оприлюдненої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, назвавши стиль спілкування звичайним для міжнародних контактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Index.
У середу, 8 квітня під час ефіру Blikk Talk Віктор Орбан прокоментував ситуацію навколо опублікованого запису розмови з російським лідером.
У записі, який поширили ЗМІ, він використав алюзію на байку про мишу і лева та заявив про готовність “стати мишкою Путіна”.
Також Орбан зазначив, що не вважає викладені у ЗМІ деталі компрометуючими та не бачить підстав для гучних висновків.
Прем'єр пояснив, що подібна манера спілкування між політиками є звичною практикою.
За його словами, у відносинах із різними світовими лідерами, включно з президентом США, європейськими партнерами, керівництвом Росії та представниками країн Центральної Азії, часто використовуються дружні звернення.
Він додав, що не вбачає нічого незвичного у використанні таких формулювань і вважає їх частиною дипломатичного етикету.
Коментуючи можливу реакцію на подібну ситуацію щодо своїх політичних опонентів, Орбан заявив, що в Угорщині не ведеться прослуховування суперників.
Водночас він зазначив, що відповідні служби вже зясовують, яким чином стенограма розмови з Путіним опинилася у журналістів.
Нагадаємо, що перем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність надати російському диктатору Володимиру Путіну необхідну підтримку для “врегулювання” війни в Україні.
Відзначимо, що колишній представник кримінального середовища Угорщини заявив про зв'язки Віктора Орбана з підпільними колами Будапешта у 1990-х роках. За його словами, саме ці структури нібито могли надавати фінансову підтримку політичній діяльності майбутнього прем'єр-міністра на початковому етапі його карєри.