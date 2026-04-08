RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Готов стать мышкой Путина": Орбан начал оправдываться после резонансной утечки

22:08 08.04.2026 Ср
2 мин
Премьер Венгрии обратился к известной басне, чтобы оправдать собственное подхалимство к кремлевскому диктатору
aimg Анастасия Никончук
Фото: Виктор Орбан (GettyImages)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит проблем в содержании обнародованного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав стиль общения обычным для международных контактов.

Реакция на скандал

В среду, 8 апреля во время эфира Blikk Talk Виктор Орбан прокомментировал ситуацию вокруг опубликованной записи разговора с российским лидером.

В записи, которую распространили СМИ, он использовал аллюзию на басню о мыши и льве и заявил о готовности "стать мышкой Путина".

Также Орбан отметил, что не считает изложенные в СМИ детали компрометирующими и не видит оснований для громких выводов.

Дружественный тон как норма

Премьер пояснил, что подобная манера общения между политиками является обычной практикой.

По его словам, в отношениях с различными мировыми лидерами, включая президента США, европейских партнеров, руководство России и представителей стран Центральной Азии, часто используются дружеские обращения.

Он добавил, что не видит ничего необычного в использовании таких формулировок и считает их частью дипломатического этикета.

Вопрос утечки информации

Комментируя возможную реакцию на подобную ситуацию в отношении своих политических оппонентов, Орбан заявил, что в Венгрии не ведется прослушивание соперников.

В то же время он отметил, что соответствующие службы уже выясняют, каким образом стенограмма разговора с Путиным оказалась у журналистов.

Напомним, что перемьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности предоставить российскому диктатору Владимиру Путину необходимую поддержку для "урегулирования" войны в Украине.

Отметим, что бывший представитель криминальной среды Венгрии заявил о связях Виктора Орбана с подпольными кругами Будапешта в 1990-х годах. По его словам, именно эти структуры якобы могли оказывать финансовую поддержку политической деятельности будущего премьер-министра на начальном этапе его карьеры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
