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Готовий до критики. Голова МЗС Угорщини поїхав до Мінська говорити про мир в Україні

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська 13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сійярто у Facebook.

"Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти, щоб забезпечити негайний мир та уникнути кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни", - написав він.

Він зазначив, що буде представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську.

При цьому Сійярто готовий до критики свого візиту до Білорусі.

"Очевидно, що багато хто буде критикувати візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми цього не зробили, я не зміг би сьогодні донести до вас заклик до миру" - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися у Брюсселі. Після цього угорський держсекретар з міжнародних зв’язків заявив, що Будапешт належить до "табору миру".

При цьому минулого року Орбан назвав Зеленського одним із "опонентів", яких йому довелося подолати під час своєї кампанії, щоб забезпечити свій четвертий термін на посаді прем'єра Угорщини.

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