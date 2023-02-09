ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Орбана після зустрічі з Зеленським заявили, що Угорщина належить до "табору миру"

Новость на русском →
Угорщина, Четвер 09 лютого 2023 22:13
У Орбана після зустрічі з Зеленським заявили, що Угорщина належить до "табору миру" Фото: держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач (facebook.com Kovács Zoltán)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 лютого, після зустрічі у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана угорський держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач заявив, що Будапешт належить до "табору миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Ковача, Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

У Twitter держсекретар опублікував фотографію, на якій Орбан і Зеленський потискають руки в кулуарах засідання Європейської ради.

"Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути подальших смертей. Угорщина належить до табору миру", - сказав Орбан Зеленському за словами Ковача.

Нагадаємо, ще в квітні 2022 року Орбан назвав Зеленського одним із "опонентів", яких йому довелося подолати під час своєї кампанії, щоб забезпечити свій четвертий термін поспіль на посаді лідера Угорщини.

Крім того, за майже рік війни РФ проти України Будапешт не надав жодної військової допомоги, а також виступав проти передачі зброї іншими країнами.

У грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на 19 мільярдів доларів, але пізніше відмовилася від свого заперечення в обмін на фінансування від Європейського Союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Угорщина Виктор Орбан
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів