Президент Венгрии назвал Зеленского своим оппонентом

Виктор Орбан на митинге, который посвящен его победе на очередных президентских выборах, назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом. Среди других противников венгерского лидера – левые политические силы и СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN ,

По словам Орбана, его переизбрание посылает сигнал не только ЕС, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми партиями, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько противников одновременно", - сказал он сторонникам в Будапеште.