ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Венгрии назвал Зеленского своим оппонентом

Новина українською →
Будапешт, Понедельник 04 апреля 2022 05:13
Президент Венгрии назвал Зеленского своим оппонентом Виктор Орбан (Фото: telegraph.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Виктор Орбан на митинге, который посвящен его победе на очередных президентских выборах, назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом. Среди других противников венгерского лидера – левые политические силы и СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN,

По словам Орбана, его переизбрание посылает сигнал не только ЕС, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми партиями, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько противников одновременно", - сказал он сторонникам в Будапеште.

Напомним, что президент Украины критиковал Орбана за нежелание остановить войну в Украине. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, а также не отказалась от покупки российских энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой