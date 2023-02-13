Готов к критике. Глава МИД Венгрии поехал в Минск говорить о мире в Украине

"Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать, чтобы обеспечить немедленный мир и избежать шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", - написал он.

Он отметил, что будет представлять эту мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске.

При этом Сийярто готов к критике своего визита в Беларусь.

"Очевидно, что многие будут критиковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Брюсселе. После этого венгерский госсекретарь по международным связям заявил, что Будапешт принадлежит к "лагерю мира".

При этом в прошлом году Орбан назвал Зеленского одним из "оппонентов", которых ему пришлось преодолеть во время своей кампании, чтобы обеспечить свой четвертый срок в должности премьера Венгрии.

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