Готові на штурм? У Трампа вивчають плани дій щодо нафтового "серця" Ірану

За словами кількох джерел видання, операція із захоплення острова Харк, який розташований за 25 км від берега та переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану, може поставити американські війська безпосередньо на лінію вогню.

Таким чином, така операція буде розпочата лише після того, як американські військові ще більше послаблять військовий потенціал Ірану навколо Ормузької протоки.

"Нам потрібно близько місяця, щоб ще більше послабити іранців ударами, захопити острів, а потім взяти їх, та використати для переговорів", – сказало джерело, обізнане з думкою Білого дому.

Така операція, якщо її буде схвалено, також вимагатиме додаткових військ. Три різні підрозділи морської піхоти вже прямують до регіону. Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправки ще більшої кількості військ найближчим часом, повідомив американський чиновник.

"Він (Трамп – ред.) хоче відкрити Ормузьку протоку. Якщо йому доведеться захопити острів Харк, щоб це сталося, це станеться. Якщо він вирішить здійснити вторгнення на узбережжя, це станеться. Але це рішення ще не прийнято", – заявив високопосадовець адміністрації.

Хоча острів Харк має вирішальне значення для нафтової промисловості Ірану, немає жодної гарантії, що його захоплення переконає Тегеран укласти мир на умовах Трампа.

Одне з джерел повідомило, що навіть консультувалися з юристами Пентагону, щоб вони надали висновки щодо законності таких потенційних кроків.

Нагадаємо, що на острові Харк розташований найбільший (понад 90% експорту іранської нафти та нафтопродуктів) нафтовий термінал Ірану. Він управляється іранською державною компанією Iranian Oil Terminals Company, що є дочірньою компанією національної нафтової монополії.