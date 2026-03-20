Готовы на штурм? У Трампа изучают планы действий в отношении нефтяного "сердца" Ирана

По словам нескольких источников издания, операция по захвату острова Харк, который расположен в 25 км от берега и перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана, может поставить американские войска непосредственно на линию огня.

Таким образом, такая операция будет начата только после того, как американские военные еще больше ослабят военный потенциал Ирана вокруг Ормузского пролива.

"Нам нужно около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их, и использовать для переговоров", - сказал источник, знакомый с мнением Белого дома.

Такая операция, если она будет одобрена, также потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки еще большего количества войск в ближайшее время, сообщил американский чиновник.

"Он (Трамп - ред.) хочет открыть Ормузский пролив. Если ему придется захватить остров Харк, чтобы это произошло, это произойдет. Если он решит осуществить вторжение на побережье, это произойдет. Но это решение еще не принято", - заявил высокопоставленный чиновник администрации.

Хотя остров Харк имеет решающее значение для нефтяной промышленности Ирана, нет никакой гарантии, что его захват убедит Тегеран заключить мир на условиях Трампа.

Один из источников сообщил, что даже консультировались с юристами Пентагона, чтобы они предоставили выводы относительно законности таких потенциальных шагов.

Напомним, что на острове Харк расположен крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана. Он управляется иранской государственной компанией Iranian Oil Terminals Company, являющейся дочерней компанией национальной нефтяной монополии.