Готові посилити співпрацю: Кулеба зустрівся з головою компанії Rheinmetall

Як пише Кулеба, під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення виробництва для України та її союзників.

"Ми також обговорили великі проекти, спрямовані на посилення потенціалу України у сфері танків та бронетехніки, як короткострокові, так і довгострокові. Rheinmetall готовий до посилення співпраці", - додав міністр.

Фото: зустріч Дмитра Кулеби з Арміном Паппергером (twitter.com/DmytroKuleba)