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Німецький концерн відправить до 25 танків Leopard 1 в Україну цього року

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берлін, Вівторок 07 лютого 2023 18:47
Німецький концерн відправить до 25 танків Leopard 1 в Україну цього року Фото: Німецький концерн відправить до 25 танків Leopard 1 цього року в Україну (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький виробник зброї Rheinmetall розраховує поставити 20-25 танків Leopard 1 в Україну цього року.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Інші 88 танків (Leopard 1, - ред.), які у нас є, будуть поставлені наступного року", - заявив він.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Крім того, видання Der Spiegel повідомляло, що уряд Німеччини схвалив постачання 178 танків Leopard 1 Україні. Наголошувалося, що перші танки мають бути доставлені влітку цього року, але більша їхня частина - не раніше 2024 року.

РБК-Україна розповідала, що відомо про танки Leopard 1 і чим вони відрізняються від узгоджених Leopard 2.

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