ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 17:54
Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків Фото: глава компанії Rheinmetall Армін Паппергер (rheinmetall.com)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод з виробництва новітніх танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв'ю Handelsblatt.

"Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther також на Україні", - сказав Паппергер.

За його словами, умовою для цього є, звичайно, закінчення війни та наявність експортного дозволу

Panther був представлений літом минулого року і, як очікується, стане основним танком Бундесверу. Танк Panther у ФРН має прийти на зміну Leopard 2.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків KF51 Panther. Це найсучасніший німецький танк.

Нещодавно Німеччина видала дозвіл на експорт в Україну танків Leopard 1A5.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів