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Готовы усилить сотрудничество: Кулеба встретился с главой компании Rheinmetall

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Стороны обсудили большие проекты и дальнейшее сотрудничество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

Как пишет Кулеба, в ходе встречи стороны обсудили пути увеличения производства для Украины и ее союзников.

"Мы также обсудили большие проекты, направленные на усиление потенциала Украины в сфере танков и бронетехники как краткосрочные, так и долгосрочные. Rheinmetall готов к усилению сотрудничества", - добавил министр.

Фото: встреча Дмитрия Кулебы с Армином Паппергером (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкий концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков. Также ожидается, что компания отправит 20-25 танков Leopard 1 для ВСУ уже в этом году.

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Война в УкраинеДмитрий Кулеба